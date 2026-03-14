WBCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米ヒューストンで行われた決勝トーナメント準々決勝で米国がカナダに5-3で勝利。3大会連続4強進出を決めた。この結果、15日（同16日）の準決勝で米国―ドミニカ共和国の超ビッグマッチが決まった。今大会限定で復帰している米国のクレイトン・カーショー投手は登板なし。この試合を最後にメンバーが入れ替わる見通しで、登板なく“現役最後”の大会を終