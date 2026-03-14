lyrical schoolが、解散前にリリースする新曲のタイトルが「GOODBYE」に決定したことを明らかにした。なお、本楽曲は4月1日に配信リリースされる。このシングルのリリースに際しては、3月28日にこの日限りのリリースイベントを埼玉・ステラタウン大宮で開催することも決定した。当日は「GOODBYE」のイベント限定盤のCDシングルも販売される。また、配信開始日の4月1日には最後のインターネットサイン会（リミスタ）が行なわれるこ