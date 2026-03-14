CANDY TUNEが、本日デビュー3周年を迎え、4月22日発売の3rdシングルCD「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」のジャケット写真と新アーティスト写真を公開した。今回公開されたジャケットと新アーティスト写真のビジュアルは、CANDY TUNEの持つハッピーなムードとカラフルなモチーフが弾けるポップな世界観をCGグラフィックで表現しているという。初回限定盤CANDY TUNE盤通常盤また、初回限定盤には30ページに及ぶブックレットを封入している。