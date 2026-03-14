亀梨和也が主演するスペシャル時代劇『銭形平次』が、NHK総合にて今夏放送されることが決まった。【写真】亀梨和也40歳！ SNSで祝福の声殺到オリンピック取材で“りくりゅう”と3ショットも話題時は江戸・文化文政時代。町人文化が花開いた寛政時代を経て、世は享楽的で退廃的な様相を呈していた。拝金主義、藩政の堕落、犯罪の増加…。そんな中、並外れた身体能力と頭脳で「捕り物の天才」と言われた男が江戸をにぎわせてい