フリーアナウンサーの中村江里子が13日にInstagramを更新。11日に夫と共に誕生日を迎えたことを報告し、仲睦まじい2ショットを公開した。【写真】結婚30年以上たった今もラブラブ中村にキスするバルト氏3月11日が誕生日の2人。中村は「夫55歳、私57歳!!!!」「今年もまた一緒に1歳大人になりました」と報告し、笑顔でワインを傾ける2ショットを公開している。動画では、上機嫌の夫バルト氏が中村の頬にキス。中村は「最近は