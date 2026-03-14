vistlipが、4月1日に発売するアルバム『DAWN』の全貌を解禁した。本作の収録楽曲は全13曲で、そのうち書き下ろしの新曲は、リード曲となる「未明」を含む9曲となった。アルバムに先んじて1月に発売されたシングルから「Code Number」、「Bedtime Story」、「BET」も収録される。また、DVD付きとなる「vister盤」には「未明」のMVとメイキングを収録。通信販売限定となる「MAVERICK STORE 限定盤」には、2025年7月7日にZepp Diver C