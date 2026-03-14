ロッテ・木村優人投手（２０）が１４日、オリジナルの「プロフェッショナルガム」を制作するため、好みのガムの形状、硬さ、香味を選びカスタマイズする“ガムセレクト”を行った。木村は形状＝スティック、硬さ＝ハード、香味＝エナジーを選んだ。東京歯科大口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室の武田友孝客員教授（日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト）の監修のもと、さまざまなアスリートに向けて提供している「プロ