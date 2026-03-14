Chevonが、2026年12月20日、21日に東京・日本武道館にて＜三者山羊 - 日本武道館-＞の開催を発表した。現在、5月より神奈川・横浜アリーナを含む全国ツアー＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『 三者山羊 』＞の開催を控えているが、一般券売開始後瞬く間にソールドアウトとなっていた。それを受け、日本武道館公演を追加公演として開催することになったという。なお、FC先行受付は本日正午より開始となっている。デジタルフォトチケット