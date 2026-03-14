◆ＷＢＣ準々決勝ドミニカ共和国１０―０韓国＝７回コールド＝（１３日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ＷＢＣで韓国が厳しい現実を突きつけられた。ドミニカ共和国と戦った準々決勝で７回コールド負けを喫し、ファンだけでなくメディアもぼう然。韓国メディアの「ＯＳＥＮ」は試合終了直後に「実力差がこれほどとは」と報じ、サヨナラ本塁打を献上しての７回コールド負けに「韓国は井の中の蛙だった」と厳しい言