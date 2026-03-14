夜々が、3月4日にリリースした1stアルバム『0:00』より、リード曲「Ray」のMVを本日20時に公開することを発表した。本楽曲はandropをアレンジャーに迎えており、MVはアルバムの発売日より夜々のSNSで公開されているオリジナルショートドラマのエンディングにもなっているという。また、MV公開に先駆け「Ray」のセルフライナーノーツも到着した。◆◆◆「Ray」わたしの人生に差し込んだ、あたたかい光。もう触れ