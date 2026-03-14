テレビ朝日の田中萌アナウンサーが１４日までにＳＮＳを更新。かわいらしいプライベートショットを公開して話題になっている。自身のインスタグラムに「なんでもない日に友達がお花をくれたみなさま素敵な週末を」とつづり、田中アナはブーケを手に、グレーのシャツ姿のプライベートショットを公開した。この投稿に「萌ちゃんとても美しい」「いつも素敵です」「おいしそうです。そして、安定の可愛さです！！」「萌さんの