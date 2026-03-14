モデルの吉井美優が１４日までに自身のインスタグラムを更新。春らしいコーディネートを披露した。吉井は「やっと暖かくなってきてずっと着たかった花柄のワンピース着られた日 」とつづり、白地に紫で模様が描かれたオフショルダーワンピース姿を披露。「何十年目？ってくらい毎年お祝いしてくれる大切な人歳を重ねるたび、環境や考えが移りゆく中で今でも変わらずそばにいてくれる人の有り難さを噛み締めています」と