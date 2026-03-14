7人組ボーイズグループn.SSignの全国ホールツアー＜n.SSign JAPAN TOUR 25/26 〜The best years of our lives〜＞が、3月6日、神奈川・パシフィコ横浜でツアーファイナルを迎えた。それぞれ内容の異なる「FAN CONCERT」（1部）と「LIVE CONCERT」（2部）という1日2部制で展開された本ツアー。圧倒的なパフォーマンスで魅了した最終日・2部公演の模様をレポートする。場内が暗転すると、リーダーのKAZUTA（カズタ）が「皆さん、楽し