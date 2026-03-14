３月４日に新規開業した室井潔調教師（５０）＝美浦＝が１４日、中山２Ｒのクリュメノスで初出走を果たした。レースは序盤から追走に苦労する形となり、１２番人気で１５着に終わった。初出走を終えた室井調教師は「まずは無事に回ってきてくれてよかったです」と胸をなで下ろした。レースを迎えるまでの心境は「考える余裕もなく、毎日の仕事に追われている感じです。小西厩舎から引き継いだ馬で、スタッフの方が落ち着いてや