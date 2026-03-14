仏教国・ブータンのユニークな習慣がSNS上で大きな注目を集めている。 【写真】念ずれば通じする!?ゴキブリよけに使われるチョーク 「殺生禁止の国ブータン でGが出た時に使うチョーク。Gが出た場所をこのチョークで囲う。Gは殺せないから。チョークで囲うとGは『そこから出られない』という事になっている。」 と紹介したのは法政大学国際文化学部教授の島野智之さん（@freelivin