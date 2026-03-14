リバプール1995-96シーズンの復刻ユニフォームの発売を開始世界的スポーツブランドのアディダスがイングランド1部リバプールの1995-96シーズンの復刻ユニフォームの発売を開始した。ファンからは「Carlsbergのロゴ入ってるの反則すぎる」「お金が溶けてく」と嬉しい悲鳴が上がった。アディダスは「過去と現在をつなぐアイコニックなデザインが蘇る。」として今から30年前の95-96シーズンに着用されたリバプールのアウェイのレ