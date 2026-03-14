米国のトランプ政権が13日（現地時間）、イランの新しい最高指導者モジタバ師らに対して最大1000万ドル（約16億円）の報奨金をかけた。米国務省が運営するテロ情報申告・報奨プログラム「正義への報酬」はこの日、「イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）とその傘下部隊の主要指導者に関する情報提供者に最大1000万ドルの報奨金を支給する」と明らかにした。国務省は2019年4月、IRGCを外国テロ組織に指定し、これに先立ち財務部はIRG