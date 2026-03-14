ロッテの木村優人投手が14日、ZOZOマリンスタジアムで、オリジナルの「プロフェッショナルガム」を制作するため、好みのガムの形状・硬さ・香味を選びカスタマイズする“ガムセレクト”を行った。「プロフェッショナルガム」は、東京歯科大学口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室の武田友孝客員教授（日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト）の監修のもと、さまざまなアスリートに向けて提供しているガムで、トレーニング