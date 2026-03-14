◇セリエAパルマ1―4トリノ（2026年3月13日トリノ）左手骨折から復帰したイタリア1部パルマのGK鈴木彩艶が13日、トリノ戦で昨年11月以来、約4カ月ぶりに待望の実戦復帰を果たした。開始3分に足元へのシュートに対応できず股を抜かれて失点。その後も不運なオウンゴールなどで4失点する厳しい再出発となった。一方で強烈なミドルシュートを阻むなど身体能力の高さを生かした鈴木らしい見せ場もあった。公式サイトによる