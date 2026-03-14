アメリカのトランプ大統領は13日、イランの原油の輸出拠点である島を攻撃したと明らかにしました。中継です。◇原油の輸出拠点への攻撃は、イランの経済の生命線を絶つ狙いがあるとみられますが、イランが周辺国へのさらなる報復攻撃に出る恐れもあります。トランプ氏は13日、SNSに、「イランの『至宝』であるカーグ島のあらゆる軍事目標を完全に破壊した」とした上で、「この島の石油インフラは破壊しないことを選択