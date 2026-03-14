お笑いコンビ「ガレッジセール」の川田（53）が、11日放送のHBC北海道放送「ジンギス談」（水曜後11・56）に出演。バラエティー番組で初めて泣いた芸人の話を披露した。この日はMCの「タカアンドトシ」とともに「芸人共感かるたを作ろう」という企画。「や行」という設定で、川田が選んだのが「ゆいま〜る」だった。沖縄の方言で「助け合い」のことを「ゆいま〜る」といい、川田は「芸人は助け合いが一番大切」と力説したが