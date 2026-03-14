ドミニカ共和国が13日（日本時間14日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で韓国と対戦し、コールド勝ちして準決勝進出。ネットは騒然としている。ドミニカはつなぐ攻撃で得点を重ね、7点リードの7回にウェルズが3ランを放って10点差。韓国代表を相手にコールドゲームとした。この試合結果にネット上ではさまざまな声が。「韓国のコールド負けにビックリ」「マジか…」「ドミニカ強すぎ」「準々決