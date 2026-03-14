タレントのヒコロヒーが１４日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」に出演。面識がないにもかかわらず、お金を貸してくれたという有名女性タレントの名前を明かした。モーニング娘。の大ファンだったというヒコロヒーは、推しメンを聞かれると「私は矢口さんです」と矢口真里の名前を即座に出した。「ずーと一途に。ギャルっぽくてヤンキーぽくて、あとＭＣがおもしろいみたいな。ずーとしゃべってる」と理由を明かした。