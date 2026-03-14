原子力発電所から出る放射性廃棄物「核のごみ」の最終処分場をめぐり、14日午後、東京・小笠原村で、国による住民説明会が初めて開かれます。村民は「日本全国で困っているのをここで引き受けるのもよしとするのかな。自然遺産になってますから、それにちょっと僕は今のところ疑問を持っている」と話し、風評被害や観光への影響を心配する声が多く聞かれます。資源エネルギー庁職員などによる説明会は、14日午後に2回にわたり開催