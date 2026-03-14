渋川は攻略？ 「上信道」のいま群馬県で高規格道路「上信道」の一部を構成する国道17号「渋川西バイパス」が、2026年3月14日（土）15時30分に全線開通します。長野県に至る約84kmの新たな東西ルートとして整備が進む上信道は、現在どのような状況なのでしょうか。【ここが開通したのか〜！】全線約84km「上信道」の進捗（地図／写真）上信道は、群馬の新たな東西軸として、関越道の渋川伊香保IC付近（群馬県渋川市）から吾妻川