犬がみせる『寂しかった』サイン５選 犬が「寂しかった」と言っているとき、どのような行動をとるのでしょうか。ここでは、犬がみせる「寂しかった」サインを紹介します。皆さんのわんちゃんは、帰宅後に以下のような行動をみせますか。 1.「クーン」と鼻を鳴らすような声を出す 犬が「寂しかったよ～」と訴えるとき、鼻を鳴らすように少し高い声で「クーン、くーん」や「フン、フン」と鳴くことがあ