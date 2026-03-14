シンガポール航空は、シンガポール〜アムステルダム線にボーイング777-300ER型機を投入し、ファーストクラスのサービスを開始する。7月1日から、既存の長距離路線仕様のエアバスA350-900型機を置き換える。所要時間はシンガポール発が13時間20分、アムステルダム発が13時間10分。同路線はKLMオランダ航空も、1日1往復を運航している。シンガポール航空は、同路線でファーストクラスを設定する唯一の航空会社となる。■ダイヤSQ324