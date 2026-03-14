皆さんは『シースクリーム』というケーキをご存知でしょうか？柔らかく甘いスポンジ、生クリームとカスタードクリームで構成され、そしてアクセントの黄桃とパイナップルが乗った長崎市民であれば知らない人はいない、といっても過言ではない名物スイーツです。長崎在住ライターが語る「シースクリーム」ってどんなケーキ？シースクリームの生みの親は長崎市に本店を構える梅月堂さん。明治27（1894）年創業の老舗菓子舗です。初