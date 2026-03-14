映画界の賞レースの中でも一番影響力のある米・アカデミー賞。今年も傑作がずらり候補作にそろっています。ときどき大どんでん返しがあるので毎年予想が難しいのですが、今年も「この作品とこの俳優に受賞してほしい」という願望も予想にぶつけてみました。まずはサクッとアカデミー賞の選考基準、方法についてお伝えします。【選考基準】アカデミー賞とは、アメリカの映画芸術科学アカデミーが、会員の投票によって、その年のベス