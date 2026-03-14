石川県金沢市の長町武家屋敷跡では、冬の間、土塀を雪や凍結から守ってきた薦を取り外す作業が14日から始まりました。金沢に春の訪れを告げる風物詩・薦外し。城下町の佇まいを残す長町武家屋敷跡では、14日の朝、石川県造園業協同組合や金沢職人大学校の職人らが、土塀に掛けられている薦をひとつひとつ外していきました。薦は土塀を雪などの水分から守るため、毎年12月ごろから設置されていて、傷んだ箇所は修理しながら、1枚あ