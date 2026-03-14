栄養改善とリハビリを組み合わせた「リハ栄養」の全国学会が14日、石川県金沢市で開かれ、災害時の栄養支援やチーム医療の重要性が報告されました。「リハ栄養」は、生活機能の向上には身体を動かす量に見合った十分な栄養が必要という今、注目の医療の在り方です。会場の金沢市文化ホールには、全国から管理栄養士や医師、看護師、理学療養士、言語聴覚士など、およそ1000人が集まり、能登半島地震での栄養支援や多くの職種が関わ