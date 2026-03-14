今年50歳の女性俳優は、華やかさと円熟味をあわせ持つ実力派が勢ぞろい。長年第一線で活躍してきた経験が深みとなり、さまざまな役柄で存在感を発揮しています。All About ニュース編集部は2月19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「今年〇歳の女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きな今年50歳の女性俳優」ランキングを紹介します！【7位までの全ランキング結果を見る】2位：中谷美紀／81票