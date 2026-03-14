中東からの退避を希望した日本人らを乗せたチャーター機の第6便が、14日、成田空港に到着しました。これをもって退避を希望していた日本人全員の帰国が完了したということです。政府が手配したチャーター機の第6便は14日朝、成田空港に到着しました。このチャーター機はイラク、クウェート、バーレーン、カタール、サウジアラビアからの出国を希望する日本人らあわせて222人を乗せ、13日夜にサウジアラビアの首都リヤドを出発して