けさ、東京・板橋区の区営住宅で火事があり、男性1人が死亡しました。激しく燃え上がる炎。黒い煙が周囲を覆っています。警視庁などによりますと、きょう午前7時半前板橋区常盤台の区営住宅で、「火や煙が出ている」と通行人から通報がありました。4階の一室から火が出て、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、火元の部屋およそ50平方メートルが焼けました。この火事で60代くらいの男性が救助され病院に搬送されましたが