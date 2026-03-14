中東情勢が悪化する中、日米とアジアなどのエネルギー担当大臣などが参加し、石油などの安定供給について協議する会合が始まります。14日から2日間、「インド太平洋エネルギー安全保障閣僚・ビジネスフォーラム」が東京で開催されます。日本からは赤沢経産相が出席し、アメリカのほかインド太平洋地域の国々のエネルギー担当大臣などが参加します。会合の冒頭、赤沢経産相は「エネルギーの供給源を多様化すること」の重要性を訴え