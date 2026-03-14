グランプリ受賞を記念して対談した（右から）安田物産の安田社長、古谷田力大和市長、大和シルフィードの橋本代表＝５日、大和市役所神奈川県大和市の学校給食で提供されているオリジナルのカレーライスが、専門家による食品の評価制度「ジャパン・フード・セレクション」のグランプリを受賞した。給食のメニューのグランプリ獲得は初めて。関係者は今後の展開に意気込みと期待を寄せる。日本フードアナリスト協会主催の「ジャ