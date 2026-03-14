◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ドミニカ共和国 10×-0 韓国(日本時間14日、ローンデポ・パーク)今季からNPBの中日でプレーするアブレウ投手が、ドミニカ共和国の2番手投手として、準々決勝の韓国戦で好投を披露しました。この試合、ドミニカ共和国は昨季MLBのポストシーズンでドジャース相手に好投を披露したフィリーズのクリストファー・サンチェス投手を先発起用。5回まで無失点、韓国打線をわずか2安打に抑え、さ