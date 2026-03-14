WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）韓国代表の人気チアリーダー、ソ・ヒョンソク（31）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。東京ドームで開催された1次ラウンドでのチア姿をアップし、注目を浴びている。「韓国最高！！！！！！」とつづり、丈の長い韓国代表ユニホームをデザインしたチア衣装を披露。「幸せで大切な思い出、素敵な皆さんと過ごせて光栄でした」と振り返り、チア仲間と撮影したバックショットや、会