通販で便利な置き配ですが、荷物が玄関前からなくなっていた場合、どこに連絡すればよいのか、誰が対応してくれるのか迷いやすいものです。特に、ショップと配送業者のどちらに相談すべきか分からず、不安を感じる方も多いでしょう。こうしたトラブルは、置き配の指定方法や利用条件によって確認すべき点が異なります。 本記事では、置き配の荷物が盗まれたときに確認したいポイントや、取るべき対応の流れについて解説します