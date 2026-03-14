ストリーミング時代から、ふたたび映画館の時代へ？ 米ユニバーサル・ピクチャーズは、新作映画の劇場独占公開期間を5週末（31日間）に拡大する方針を導入することを発表した。2027年1月からは、この期間をさらに7週末（45日間）に拡大する。米などが報じている。 ユニバーサルは今年、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』や監督『オデュッセイア』、スティ