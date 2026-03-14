準々決勝●カナダ3−5米国○＜現地時間3月13日ダイキン・パーク＞ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表がカナダ代表を下し、3大会連続のベスト4入り。ドミニカ共和国の待つ準決勝へ駒を進めた。米国は初回、3番アーロン・ジャッジの二塁打など一死二、三塁の好機を作り、4番カイル・シュワーバーの二ゴロの間に1点を先制した。3回表にも二死満塁から5番アレックス・ブレグマンの適時内野安打で2点