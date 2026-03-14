の実写版「ONE PIECE」を観ていると、特定のシーンや設定が原作より早く登場していることに気づくだろう。こうした演出の背景には、2つの理由があるという。共同ショーランナーのジョー・トラッツが米に語った。 まず1つ目の理由は、ファンサービスだ。「注意を払ってくれるファンへのご褒美として小ネタを織り込むことがあります」とトラッツ。実際にシーズン2では、ローグタウンで“