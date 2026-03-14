アイドルグループ「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」の永瀬廉が１３日放送の「Ａ―ｓｔｕｄｉｏ＋」（ＴＢＳ系）に出演し、グループへの思いを語った。Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅは２０１５年に６人組で結成されたが、現在は永瀬と高橋海人の２人で活動。ＭＣの笑福亭鶴瓶から「不安じゃなかった？」と問われると永瀬は「最初はそうでした」と不安だったことを認めた。メンバーを増やす選択肢はなく、２人でやっていくと決心した永瀬