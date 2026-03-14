米国がカナダを破りベスト4進出■アメリカ 5ー3 カナダ（日本時間14日・ヒューストン）米国代表は13日（日本時間14日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でカナダ代表と対戦し5-3で勝利。ドミニカ共和国代表に続き、ベスト4進出を決めた。試合終盤、カナダに追い上げられるも、先発のローガン・ウェブ投手以降、5投手の継投でリードを守り切った。米国先発のウェブは、3回まで毎回走者を許すも要所を抑え