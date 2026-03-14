17年ぶりに「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」準々決勝進出を果たした喜びも束の間であった。韓国代表が、ドミニカ共和国の壁を前にプライドを傷つけられた。3月14日、韓国はアメリカ・マイアミのローンデポ・パークで開催されたWBC準々決勝のドミニカ共和国との試合で0-10、7回コールド負けを喫した。【WBC】「わざと三振した！」韓国選手、コメント1万件超の炎上戦力上、劣勢が予想された試合ではあったが、9回まで