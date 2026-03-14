◇大相撲春場所７日目（１４日、エディオンアリーナ大阪）三段目最下位格付け出しの甲斐田（春日野）が、東序二段５枚目・志摩錦（朝日山）を立ち合いから一気に押し出して完勝し、４連勝で勝ち越しを決めた。東京・足立新田高出身の甲斐田は昨年の国民スポーツ大会・少年男子の部で準優勝し、三段目最下位格付け出し資格を取得した。初日は緊張が強かったが「だんだん慣れてきて、手応えもつかめている。みなさんのおかげで勝