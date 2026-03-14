◆米男子プロゴルフツアープレーヤーズ選手権第２日（１３日、米フロリダ州ＴＰＣソーグラス＝７３５２ヤード、パー７２）第１ラウンド（Ｒ）の残りと第２Ｒが行われ、１７位から出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、４ボギーの７２で回り、通算２アンダーの２８位。首位と１０打差で週末を迎える。スタートの１０番で残り１６６ヤードの第２打を１・２メートルにつけ、１１番パー５は第２打をグリーンそばまで運び