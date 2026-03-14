女優・芳根京子が１４日までにＳＮＳを更新。ぬいぐるみを抱える姿が話題になっている。芳根はインスタグラムでオフショットを披露。自身が声優を務めるアニメ映画「私がビーバーになる時」（３月１３日公開、ダニエル・チョン監督）に登場するキャラクターのぬいぐるみを抱えるショットを投稿した。さらに、オールブラックコーデの衣装ショットもアップし、「『私がビーバーになる時』本日公開です」と告知。「ぜひこの春は