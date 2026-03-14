◆ＷＢＣ準々決勝ドミニカ共和国１０―０韓国＝７回コールド＝（１３日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドミニカ共和国が韓国にコールド勝ちし、準決勝進出を決めた。２回にカミネロの左翼線適時二塁打で先制するなど３点を先制。３回はゲレロ、マチャドにもタイムリーが生まれ、序盤で７点のリードを奪った。７―０の７回にウェルズの３ランで１０点差となり、試合が決した。準決勝は米国と対戦する。プホル