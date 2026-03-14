デビュー６戦目で惜敗続きにピリオドを打った３歳馬に、ＳＮＳ上では歓喜の声が寄せられている。３月１４日の中山競馬４Ｒ・３歳未勝利（ダート１８００メートル）で、単勝１・１倍の断然１番人気に推されたイナズマダイモン（牡、美浦・宮田敬介厩舎、父クリソベリル）が９馬身差の快勝を飾った。レースは初コンビを組んだクリストフ・ルメール騎手を背に８番枠からスタート。ゲートを素早く出ると、主導権を握り逃げの手に